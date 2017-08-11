Homem é encontrado morto em terreno baldio de Anastácio

Um homem foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (11), na vila Progresso, em Anastácio. O corpo estava na rua Maria José do Nascimento esquina com a rua 27 de julho. A suspeita dos moradores é de que a morte tenha ocorrido há pelo menos dois dias. O rapaz foi identificado pela vizinhança apenas como Daniel.

De acordo com uma das moradoras que tinha contato com a vítima, Cristina, da última vez que ele foi à casa dela, reclamou de estar sentindo dores. A moradora contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que chegou a insistir para que ele fosse até o hospital. Daniel disse que preferia não ir, já que tinha sido roubado e perdeu quase todos os documentos, restando apenas a carteira de trabalho.

O homem foi encontrado morto por um vizinho do terreno baldio onde o corpo estava, o mau cheiro chamou a atenção. No local, há apenas alguns carros que parecem ter sido abandonados. O corpo foi achado ao lado de um destes veículos. A moradora Cristina contou que Daniel seria do interior do Paraná e que trabalhava em carvoaria.

A perícia foi acionada e uma equipe chegou ao local por volta das 14h50, para verificar as circunstâncias da morte. A perícia também trabalha com a estimativa de que Daniel estaria morto há dois dias. Ainda de acordo com os moradores. há um mês ele dormia no terreno onde foi encontrado. Ele constumava frequentar um bar da região.

* Matéria editada às 15h01 para acréscimo de informações