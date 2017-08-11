Ladrão de galinhas já furtou 23 animais de um morador da Vila Pinheiro

Um homem de 45 anos registrou boletim de ocorrência depois de ter 23 galinhas furtadas de sua criação em Aquidauana. De acordo com o registro policial feito nesta sexta-feira (11), o morador da Vila Pinheiro percebeu o furto de mais dois animais nesta madrugada, por volta das 2h30.

Desta vez, o ladrão cortou a tela de proteção do galinheiro para levar mais duas galinhas. Segundo o autor da denúncia, os furtos vêm ocorrendo nos últimos três meses. A criação do morador da Vila Pinheiro serve para subsistência e para o comércio de ovos.