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PF encontra arsenal e prende quatro homens na fronteira com o Paraguai

Fuzis e grande quantidade de munição foram encontrados por grupo de elite da Polícia Federal em uma casa no bairro São João

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 16:25

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Quatro homens foram presos em operação da Polícia Federal na manhã de hoje (11) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. Eles estavam em uma casa no bairro São João. Armas automáticas e dinheiro foram encontrados no local. A PF ainda não divulgou informações sobre a ação.

De acordo com informações preliminares, na casa foram encontrados fuzis automáticos, pistolas, dezenas de carregadores, munição, coletes à prova de bala, celulares, notebook e cadernos com anotações, possivelmente de atividades criminosas do grupo.

A operação ocorreu por volta de 6h. Vizinhos da casa onde ocorreram as prisões fotografaram viaturas da PF e carros descaracterizados no local. Homens do GPI (Grupo de Pronta Intervenção), time de elite da Polícia Federal, participaram da ação.

De acordo com moradores de Ponta Porã, cidade vizinha de Pedro Juan Caballero – apontada como maior base do crime organizado no Paraguai – há vários dias a Polícia Federal faz blitz em regiões da fronteira.

Hoje de manhã, os policiais foram até uma residência de alto padrão no bairro São João, onde encontraram as armas e dinheiro. Carros usados pelos suspeitos também foram apreendidos. Os nomes dos presos não foram informados. A delegacia da PF deve divulgar uma nota ainda nesta sexta-feira com detalhes da operação.

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