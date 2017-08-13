Ciclista de 76 anos morre ao ser atropelado por veículo na BR-163

Idoso de 76 anos morreu depois de ser atropelado por um veículo na madrugada deste domingo (13), às 0h15, no quilômetro 267, da rodovia BR-163, em Dourados – a 233 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ramão Garcete Marques estava de bicicleta no acostamento da rodovia.

Ele desviou de um caminhão, que estava quebrado no acostamento e entrou na pista. Neste momento Ramão foi atropelado por um veículo, que não foi identificado, mas era conduzido por um idoso de 61 anos.

Ramão foi socorrido ainda com vida por uma equipe da concessionária CCR MS Via, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo – quando não há intenção – na delegacia de Dourados.