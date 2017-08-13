Desentendimento em ônibus faz PM matar perito papiloscopista da Polícia Civil

Um papiloscopista da Polícia Civil foi morto por um policial militar em Naviraí, a 358 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu na madrugada deste domingo, em um ônibus de viagem que seguia para o municícipio no sul do Estado. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. O policial civil foi morto após o PM ter flagrado o homem se masturbando durante o trajeto.

“O papiloscopista tentou sentar ao lado do PM no ônibus, mas ele não deixou. Aí sentou no banco de trás. Quando o PM percebeu o que estava acontecendo deu voz de prisão e sacou a arma. Sem saber que o homem era policial civil e também estava armado”, informou um policial civil que pediu para não ter o nome divulgado.

O PM atirou e matou o papiloscopista quando percebeu que ele estava armado. O corpo do policial civil será levado para a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) em Dourados, a 139 quilômetros de Naviraí.

