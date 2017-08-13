Dupla tenta matar homem a tiros no São Pedro, mas erra alvo e foge

Desentendimento por causa de um casamento rompido de forma conflituosa quase terminou em morte durante a madrugada deste domingo, no Bairro São Pedro, em Aquidauana. Acompanhado do irmão, um rapaz de 26 anos foi para a casa da ex-mulher e acabou brigando com o pai dela. Os dois irmãos atiraram no homem três vezes, mas nenhum dos disparos acertou o alvo.



Conforme relatado no boletim de ocorrência, o autor foi até à casa da ex para tira satisfações com ela. Por segurança, levou seu irmão junto - ambos foram armados. Chegando ao local, o pai da mulher interferiu na discussão para protegê-la, e ficou na mira das armas. Um dos rapazes puxou o gatilho uma vez e o outro duas vezes.



Assustado, o morador correu para os fundos sem ser atingido, enquanto os agressores fugiram. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio. As autoridades fizeram buscas pelos suspeitos, mas nenhum deles foi encontrado.