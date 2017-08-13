Dupla tenta matar homem a tiros no São Pedro, mas erra alvo e foge

Aquidauana
Vítima ficou na mira de três disparos e conseguiu escapar ilesa
Desentendimento por causa de um casamento rompido de forma conflituosa quase terminou em morte durante a madrugada deste domingo, no Bairro São Pedro, em Aquidauana. Acompanhado do irmão, um rapaz de 26 anos foi para a casa da ex-mulher e acabou brigando com o pai dela. Os dois irmãos atiraram no homem três vezes, mas nenhum dos disparos acertou o alvo.
Conforme relatado no boletim de ocorrência, o autor foi até à casa da ex para tira satisfações com ela. Por segurança, levou seu irmão junto - ambos foram armados. Chegando ao local, o pai da mulher interferiu na discussão para protegê-la, e ficou na mira das armas. Um dos rapazes puxou o gatilho uma vez e o outro duas vezes.
Assustado, o morador correu para os fundos sem ser atingido, enquanto os agressores fugiram. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio. As autoridades fizeram buscas pelos suspeitos, mas nenhum deles foi encontrado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS