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Segurança

Força especial da PM é contemplada com novas viaturas do MS Mais Seguro

Luiz Guido Junior

Publicado em 13/08/2017 às 12:12

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 Além de garantir novas viaturas para os 79 municípios de Mato grosso do Sul, o programa MS Mais Seguro que está em sua 4ª etapa, também está contemplando as forças especiais de segurança. A mais recente entregue foi na semana que passou, quando o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, entregaram três novas viaturas para o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Os veículos já caracterizados possuem tração 4X4 e são adaptados para transporte da tropa, possuem transmissão manual de marchas, aparelho navegador com sistema GPS, capota de lona, entre outras especificações. Ao todo foram investidos mais de R$ 400,2 mil.

“Enquanto diversos estados da federação não conseguem pagar seus salários em dia, diante dessa crise nacional, o governador Reinaldo Azambuja continua a investir na segurança pública, e agora com a entrega de mais três viaturas equipadas para o BOPE. Essa ação também faz parte do programa MS Mais Seguro, que já adquiriu mais de 600 veículos para as instituições ligadas a Sejusp”, pontuou José Carlos Barbosa.

O comandante de do BOPE, coronel Wagner Ferreira da Silva, disse que essas viaturas possuem todas as adaptações necessárias para lidar com situações críticas. “Com a chegada desses veículos estamos renovando a nossa frota, que era de 2009. Isso significa mais agilidade, conforto, qualidade nas ações e motivação para a tropa”, destacou o coronel Wagner.


Durante a solenidade também foram entregues cinco decibelímetros, instrumento que é utilizado para realizar a medição de nível de pressão sonora. Os equipamentos irão facilitar o trabalho das unidades da Polícia Militar da Capital, pois serão utilizados na fiscalização de ocorrências envolvendo a perturbação do trabalho ou do sossego alheio, seja em estabelecimentos comerciais ou veículos.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, com o auxílio do decibelímetro a Polícia Militar pode multar veículos que abusam do som e incomodam as pessoas nos locais por onde passam. Também acontece o mesmo em relação a bares, casas de shows ou residências durante a realização de festas.

“Os moradores acionam as viaturas pelo 190 e informam a perturbação do sossego. Os policiais chegam ao local e fazem a medição, preenchem a ficha e fazem o enquadramento conforme determina a legislação. Com os equipamentos, a atuação da polícia em relação a perturbação do sossego será ainda mais eficiente, podendo caracterizar a ocorrência como crime de poluição sonora”, completou o José Carlos Barbosa.

Conforme levantamento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOPS), grande parte das ocorrências que chegam pelo número 190 estão relacionadas à perturbação do sossego, prejudicando o trabalho preventivo e atuações contra outros crimes.

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