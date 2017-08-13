Ladrão é preso após furtar celular de vítima distraída no Parque de Exposições

Rapaz de 26 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana por suspeita de furto a um aparelho de telefone celular durante esta madrugada, no Parque de Exposições. Ele aproveitou momento de distração da vítima, uma mulher de 35 anos, para tomar o objetvo e fugir, entretanto, foi perseguido por testemunha.



Conforme registro do boletim de ocorrência, a vítima disse que estava sentada conversando com uma amiga, quando uma pessoa se aproximou e pergunto a hora. Enquanto ela respondia, o rapaz se veio por trás, pegou o aparelho da mão dela e fugiu.



Com ajuda de uma testemunha, a mulher perseguiu o autor e conseguiu tomar o celular de volta. Houve troca de agressões, mas o ladrão continuo correndo, até que a PM foi acionada e conseguiu detê-lo. Preso, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.