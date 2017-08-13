PRF apreende quatro toneladas de maconha sob carga de milho

Tráfico
Droga seria levada para São Paulo
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de sábado (12), em Dourados, carregamento com quatro toneladas de maconha escondido em meio a uma carga de milho. Os trabalhos foram realizados no âmbito da Operação Égide-Fronteiras, e a suspeita é de que o material fosse levado para São Paulo.
Durante fiscalização policiais abordaram, na BR-463, a carreta conduzida por um homem de 47 anos. Em consulta aos sistemas da PRF, a carreta apresentou restrição judicial, que ensejou uma vistoria minuciosa da equipe policial.
Sob a carga de milho, os policiais encontraram vários fardos com tabletes de maconha. O motorista informou que foi contratado em São Paulo (SP) para levar a carreta até Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e retornar com ela carregada até Tietê (SP). O caso foi entregue à Polícia Federal.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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