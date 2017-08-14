Adolescente fica ferido depois de acidente com faca na Nova Aquidauana

Um jovem de 16 anos acabou se ferindo com uma faca no fim da tarde deste domingo (13), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. As equipes foram chamadas às 17h38. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiro, o adolescente foi encontrado caído em frente de casa depois de ter se ferido.

A vitima contou à equipe de resgate que estava correndo com a faca na não, caiu e acabou se machucando, com um corte de 5 cm perto do umbigo. Ele foi atendido pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhado ao PS Municipal de Aquidauana.