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PRF apreende 225 mil cigarros contrabandeados em Coxim

Caminhão com o contrabando foi carregado e seria levado para o Mato Grosso

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 08:17

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Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um caminhão, com placa do estado do Tocantins, conduzido por um motorista de 39 anos, levantou suspeita dos policiais, que encontraram o contrabando na carroceria do veículo.

O motorista transportava 450 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, equivalentes a 225 mil maços. A apreensão ocorreu por volta das 14h deste sábado  (12), no km 734 da rodovia BR-163, na Unidade Operacional da PRF em Coxim (MS).

Aos policiais o motorista declarou que pegou o caminhão carregado na cidade de Mundo Novo (MS), próximo da fronteira com o Paraguai, e deixaria em um posto de combustíveis na cidade de Cuiabá (MT), e que já havia recebido R$ 3.400 pelo transporte. O preso e carga foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.

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