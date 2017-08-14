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Tráfico de drogas

Rapaz é preso por fazer “delivery” de droga na delegacia em Aquidauana

Homem de 48 anos foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo (13) tentando entregar maconha para outro preso na 1ª DP de Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 07:45

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Um homem de 48 anos foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo (13) tentando entregar maconha para outro preso na 1ª Delegacia de Polícia, em Aquidauana. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a droga estava escondida em meio a erva de tereré, acondicionada dentro de uma sacola. 

O rapaz flagrado tentando entregar a droga contou aos policiais que tinha sido detido na noite anterior, depois de um desentendimento com sua mulher. Ele disse ainda que antes de ser liberado, recebeu um bilhete de outro detento. A mensagem dizia que ele seria procurado por uma pessoa depois que deixasse a delegacia. 

O homem de 48 anos foi liberado da delegacia por volta das 7h40 de ontem e voltou a ser preso por volta das 13h40, por conta da encomenda que tentou entregar.  A sacola continha a quantia aproximada de 4,6 gramas de uma substancia com cheiro característico a maconha e o restante da erva com pedacinhos totalizou aproximadamente 300 gramas.

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