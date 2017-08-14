Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:06

Buscar

Últimas notícias
X

Homicídio

Sindicatos querem apuração minuciosa em caso de perito morto por PM

Polícia Civil investiga se houve excesso por parte do PM

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/08/2017 às 15:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS), com apoio do Sindicato dos Papiloscopistas e Peritos Oficiais (Sinpof), querem apuração minuciosa do caso envolvendo o perito Jones Regiori Borges, que era lotado em Naviraí. Na madrugada de ontem, ele foi morto a tiros pelo cabo da Polícia Militar Vagner Nunes Pereira, após confusão em um ônibus.


Informações dão conta de que o papiloscopista estava em um ônibus de viagem, que fazia o itinerário Naviraí/Campo Grande e, dentre os passageiros, estava um policial militar.  A vítima teria sido flagrada supostamente se masturbando no veículo, motivo pelo qual o PM fez abordagem. Durante a intervenção, o perito teria sacado sua arma, oportunidade em que Vagner fez o mesmo e atirou. Jones não resistiu aos ferimentos.


"Diante disso, e em respeito à família do papiloscopista Jones Borges, que foi uma pessoa honrada na vida profissional e privada, os sindicatos exigirão a apuração das investigações para que esta situação seja corretamente esclarecida, especialmente na questão do excesso na suposta ação de defesa do Policial Militar", disseram Sinpol e Sinpof por meio de nota. A Polícia Civil investiga o caso e apura se houve excesso na ação do cabo da Polícia Militar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo