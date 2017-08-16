Força Nacional permanece por mais dois meses em MS, diz União

A Força Nacional de Segurança Pública permanecerá por mais 60 dias no município de Caarapó, no Sudoeste de Mato Grosso do Sul. A portaria do Ministério da Justiça com a autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16).

O objetivo é apoiar as atividades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nos conflitos agrários envolvendo disputas territoriais.

A orientação à Força Nacional é garantir a segurança das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública. As equipes estão no município sul-mato-grossense desde 15 de junho de 2016, atendendo à solicitação do governo do estado.

As ações locais também contam com representantes do Ministério Público Federal e da Fundação Nacional do Índio (Funai).