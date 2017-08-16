Morador flagra ladrão dentro da garagem de sua casa em Aquidauana

Um homem de 35 anos registrou boletim de ocorrência depois que teve a garagem de sua casa invadida por um ladrão, por volta das 5h30 desta quarta-feira (16), no bairro São Francisco, em Aquidauana. De acordo com o registro policial, o morador ouviu o barulho do ladrão, abriu a janela e flagrou a tentativa de furto.

Segundo o relato da vítima, ao ser surpreendido pelo dono da casa, o ladrão fugiu. Na garagem da residência estavam um caminhão e um automóvel de passeio, os modelos dos veículos não foram divulgados.

Antes de fugir, o ladrão conseguiu furtar a parte da frente do aparelho do som do caminhão. Já do carro, ele não teve tempo de pegar nada antes de ser flagrado. De acordo com o proprietário do carro, as coisas foram apenas reviradas pelo ladrão.