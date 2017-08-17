Jovem tem o celular furtado por ladrão conhecido na vila Pinheiro, em Aquidauana

Policial
Uma jovem de 28 anos teve o celular furtada na manhã desta quarta-feira (16), na vila Pinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem seguia pela rua Salviano de Oliveira quando um homem passou por ela, tirou o celular de suas mãos e saiu correndo.
Conforme o relato da vítima, ela estava usando o fone de ouvido no momento do furto, o que pode contribuído para distraí-la e não perceber a chegada do ladrão.
A jovem afirmou aos policiais que o ladrão é conhecido na região como “Neguinho” e que o rapaz é usuário de drogas. Ele estaria ainda cometendo outros delitos no bairro. Depois de ter furtado o celular, ele saiu correndo e se escondeu em um matagal.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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