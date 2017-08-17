Jovem tem o celular furtado por ladrão conhecido na vila Pinheiro, em Aquidauana

Uma jovem de 28 anos teve o celular furtada na manhã desta quarta-feira (16), na vila Pinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem seguia pela rua Salviano de Oliveira quando um homem passou por ela, tirou o celular de suas mãos e saiu correndo.

Conforme o relato da vítima, ela estava usando o fone de ouvido no momento do furto, o que pode contribuído para distraí-la e não perceber a chegada do ladrão.

A jovem afirmou aos policiais que o ladrão é conhecido na região como “Neguinho” e que o rapaz é usuário de drogas. Ele estaria ainda cometendo outros delitos no bairro. Depois de ter furtado o celular, ele saiu correndo e se escondeu em um matagal.