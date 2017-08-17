Polícia faz reconstituição da morte do menino Kauan em casa de suspeito

Com grande aparato, a Polícia Civil começa a realizar na manhã desta quinta-feira (17) a reconstituição dos fatos que acredita terem levado ao estupro e morte do menino Kauan Andrade Soares dos Santos, 9 anos, cujo corpo está desaparecido desde o dia 25 de junho.

Os trabalhos acontecem na casa do homem preso acusado pelo crime, o professor Deivid Almeida Lopes, 38, no bairro Coophavilla II (zona sul de Campo Grande). A presença dele no local dos fatos não é confirmada pela polícia, assim como a dos dois adolescentes que prestaram depoimento sobre o caso como testemunhas até aqui. Um deles, de 14, está recolhido na Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco suspeito de co-participação.

Todo o quarteirão onde está a residência foi isolado pela polícia, que ocupa ao menos metade de um campo de futebol que está localizado na frente da casa de Lopes.

Delegado responsável pelo caso, Paulo Sérgio Lauretto, titular da Depca (Delegacia Especializada Proteção à Criança e ao Adolescente), comanda as atividades ao lado dos peritos.

Diversas delegacias especializadas, como a de Homicídios e de Combate ao Crime Organizado, estão presentes, além da Polícia Militar. Cerca de 30 policiais participam do trabalho, acompanhado por dezenas de curiosos. Lauretto não explicou oficialmente qual o objetivo da polícia com a reconstituição. Mas a presença de um boneco imitando Kauan dá a entender que as versões de Lopes e dos adolescentes serão confrontadas.

A busca pelo corpo do garoto foi suspensa depois de sete dias de buscas, segundo Lauretto à espera de novos indícios mais concretos da localização.