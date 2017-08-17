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PRF apreende Skank, haxixe, maconha e munições na BR- 267

Em fundos falsos do carro, foram encontrados vários tabletes 23 kg de maconha, 465 gramas de haxixe, 2 kg de Skank e 41 munições calibre 38

Flavio Brito

Publicado em 17/08/2017 às 14:08

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maconha, haxixe, Skank e munições na madrugada desta quinta-feira (17), no km 18 da BR-267. Dois homens foram presos. Em Bataguassu (MS), os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo GM/Kadett Gl com placas de Campo Grande (MS), conduzido por um jovem de 19 anos em companhia de um passageiro de 18 anos.

Em fundos falsos do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha que totalizaram 23 kg da droga, encontraram ainda 465 gramas de haxixe, 2 kg de Skank e 41 munições calibre 38.

O motorista e o passageiro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu (MS), onde poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O Haxixe é uma substância extraída das folhas da Cannabis sativa, a mesma planta usada para produzir maconha. Porém, enquanto a maconha tem 4% de THC (tetrahidrocanabinol), o principal componente da planta, o Haxixe é quatro vezes mais concentrado.

O Skank possui índices de THC ainda maior, chegando a uma concentração de até sete vezes mais que a maconha, o que torna os seus efeitos ainda mais intensos proporcionando alterações motoras e de memória.

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