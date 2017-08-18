Boliviano é preso com 12 quilos de cocaína no aerporto da Capital

A Polícia Federal prendeu ontem (17), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, um cidadão boliviano com aproximadamente 12 quilos de cocaína escondidos em uma mala. O homem, de 49 anos, tinha como destino as Ilhas Maldivas, pequeno país situado ao Sul da Ásia, no Oceano Índico. Ele estava carregando a droga, que era proveniente da cidade de Puerto Quijarro, na fronteira da Bolívia com o Brasil. Quando regressasse, o homem receberia US$ 8 mil (oito mil dólares americanos) pelo transporte da droga até o país asiático.



Durante ronda de rotina no saguão do Aeroporto, policiais federais desconfiaram de um homem visivelmente apreensivo, que carregava duas malas grandes envoltas em plástico filme de proteção. Ao acompanharem a passagem da bagagem pelo aparelho de raio-x, os agentes detectaram a presença de substância orgânica na estrutura das malas, o que indica possível presença de droga.



Em seguida, o homem foi conduzido até a sala da PF no aeroporto, onde abriu as malas, ainda negando a posse da droga, usando como justificativa da viagem um suposto casamento nas Ilhas Maldivas. Após o boliviano retirar seus pertences de uma das malas, foi possível verificar-se a estrutura violada da mala, o que levou os policiais federais a encontrarem o pó branco semelhante à cocaína, fato logo confirmado pelo teste rápido, feito no local. O peso em conjunto da droga e da estrutura da mala totalizou 12,76 quilos, não sendo possível precisar preliminarmente apenas a quantidade do entorpecente.



Na terca-feira, 15, o homem viajou de Santa Cruz de La Sierra para Porto Quijarro, onde foi procurado por um homem que lhe entregou as duas malas grandes. Ele atravessou a fronteira e viajou de ônibus de Corumbá até Campo Grande, de onde pegaria o voo para São Paulo, de lá para Dubai e, por fim, para Ilhas Maldivas. Recebeu US$ 1.000,00 (mil dólares) para os gastos da viagem, os quais lhe foram entregues pelo homem em Puerto Quijarro, o mesmo que prometera os US$ 8 mil quando regressasse.



O boliviano informou que trabalha como corretor de seguros. Disse ser casado e ter dois filhos adultos. Ele foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos art. 33 e art. 40, Inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, estando à disposição da Justiça.