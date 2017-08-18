Homem de 29 anos é esfaqueado na rua dos Ferroviários, no bairro Alto

Policial
Um homem de 29 anos foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (17), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi ferido a facadas próximo a Iagro, na rua dos Ferroviários, no bairro Alto. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros.
A Rotai chegou a fazer buscas pela região, mas o autor das facadas não foi encontrado, seria um homem de 34 anos de idade. Os motivos da possível briga entre eles ou os motivos para o crime não foram divulgados.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS