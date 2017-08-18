Homem de 29 anos é esfaqueado na rua dos Ferroviários, no bairro Alto

Um homem de 29 anos foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (17), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi ferido a facadas próximo a Iagro, na rua dos Ferroviários, no bairro Alto. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros.

A Rotai chegou a fazer buscas pela região, mas o autor das facadas não foi encontrado, seria um homem de 34 anos de idade. Os motivos da possível briga entre eles ou os motivos para o crime não foram divulgados.