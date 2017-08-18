Pet shop no Centro de Aquidauana é arrombado na madrugada

Um pet shop no Centro de Aquidauana foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (17). Entre os objetos levados do local estão celulares e um notebook. De acordo com o boletim de ocorrência, o portão dos fundos do estabelecimento foi aberto e uma janela dos fundos foi arrombada.

O arrombamento foi percebido pelo guarda do local. O proprietário do pet shop esteve no loja e constatou o sumiço dos objetos. A autora da denúncia, a proprietária do local, contou aos policiais, que próximo ao local existem câmeras de monitoramento. Pelas imagens, foi possível observar que duas pessoas deixaram o estabelecimento.