Pet shop no Centro de Aquidauana é arrombado na madrugada

Policial
Celulares e um notebook foram levados do local; ladrões entraram pela janela
Um pet shop no Centro de Aquidauana foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (17). Entre os objetos levados do local estão celulares e um notebook. De acordo com o boletim de ocorrência, o portão dos fundos do estabelecimento foi aberto e uma janela dos fundos foi arrombada.
O arrombamento foi percebido pelo guarda do local. O proprietário do pet shop esteve no loja e constatou o sumiço dos objetos. A autora da denúncia, a proprietária do local, contou aos policiais, que próximo ao local existem câmeras de monitoramento. Pelas imagens, foi possível observar que duas pessoas deixaram o estabelecimento.
Apreensão de drogas
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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