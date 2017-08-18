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Polícia Militar Rodoviária realiza 2ª maior apreensão de maconha do ano

Em Ivinhema, foram flagradas 6,8 toneladas escondidas em carreta de milho

Flavio Brito

Publicado em 18/08/2017 às 10:58

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A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Mato Grosso do Sul apreendeu no distrito de Vila Amandina, em Ivinhema, uma carreta carregada de milho e de maconha. Segundo o subcomandante da PMRv, tenente-coronel Elcio Almeida, além da carga de grãos, o veículo transportava 5.230 tabletes da droga, o equivalente a 6.860 quilos, conforme pesagem. Essa é a segunda maior apreensão de maconha do ano.

O flagrante foi realizado por uma equipe policial da Base Operacional de Amandina, na MS-276, na quinta-feira (17.8). Em operação conjunta com Receita Federal de Cascavel (PR), a polícia abordou a carreta que era conduzida por um homem de 42 anos, residente de Avaré (SP). Além do motorista, havia um passageiro de 29 anos, da mesma cidade do interior paulista.

Conforme a PMRv, a nota fiscal da carga de milho estava em nome de uma empresa de Caarapó. O produto tinha como destino final a cidade de Piracicaba (SP). O condutor informou aos militares que pegou a carreta carregada em Caarapó, porém não disse para onde levaria e nem quanto receberia pelo serviço. Com o motorista e o passageiro ainda foram encontrados R$ 2.037 e quatro celulares. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

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