PRF apreende meia tonelada de agrotóxicos contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da manhã desta quinta-feira (17), em Dourados (MS), meia tonelada de agrotóxicos/defensivos agrícolas. A carreta Volvo/NL12 360 com placas de Umuarama/PR, foi parada no km 267 da BR-163. O motorista, um homem de 51 anos, informou que estava transportando adubo oriundo da cidade de Maringá (PR).

Os policiais encontraram debaixo dos bancos, no interior da cabine, vários sacos de nylon que tinham a inscrição “Ração para peixes”. No entanto, haviam agrotóxicos acondicionados em embalagem original, mas sem os rótulos.

O condutor assumiu o transporte da carga contrabandeada, além de indicar que outras caixas do produto estavam acondicionadas na “cozinha” da carreta. Ao todo, foram apreendidos 500kg (quinhentos quilos) de defensivos agrícolas, que no Brasil tem o valor estimado em R$ 1.000.000, aproximadamente R$ 2 mil o quilo.

O homem afirmou que, em um posto de gasolina em Maringá (PR), recebeu a proposta de levar os agrotóxicos até a cidade de Rondonópolis (MT) e que receberia pelo serviço. O preso, a carreta e os agrotóxicos foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados (MS).