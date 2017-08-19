Polícia apreende 169 quilos de cocaína apurada avaliada em R$ 3 mi

Na tarde de ontem (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou grande quantidade de cocaína de elevada pureza (cloridrato). Ao todo eram 169 quilos avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões. A apreensão aconteceu na rodovia BR-163, em Dourados, durante Operação Égide-Fronteiras, de enfrentamento ao narcotráfico.



Policiais rodoviários federais abordaram uma carreta conduzida por um homem de 32 anos. Suspeitas sobre o motorista levaram os policiais realizar buscas na carreta, encontrando fundos falsos em dois reboques, onde estavam ocultos centenas de tabletes do entorpecente.

Ao todo, 169 quilos de cocaína estavam nos fundos falsos. Laudo preliminar da droga apontou elevado grau de pureza, cujo valor pode ultrapassar R$ 3 milhões. A carreta estava vazia, entretanto indícios apontam que ela seria carregada com grãos e levada até o estado de São Paulo. O motorista, preso em flagrante, foi encaminhado com a cocaína e a carreta para a Polícia Federal local.