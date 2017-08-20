Dois corpos são encontrados dentro de Corolla em rodovia na fronteira

Dois corpos foram encontrados dentro de um Toyota Corolla, na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Um deles estava no porta-malas e o outro no banco traseiro.

Segundo o Ponta Porã Informa, o condutor do Corolla estaria indo desovar e queimar os corpos, mas sofreu acidente no meio do percurso e abandonou o veículo.

Uma das vítimas foi identificada como sendo o paraguaio Jhonatan de Souza Cano, sem passagem policial. Ainda não foi confirmada a identidade do outro homem.

Os policiais encontraram dentro do carro documentos em nome de Juan Manuel Zayas Espíndola, que tem passagem por furtos. Ainda no veículo foi encontrado um recipiente com combustível e pneus, provavelmente para queimar os corpos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.