Jovem é assassinado com ao menos dois tiros em assentamento rural

Jovem de 19 anos, identificado como Leonardo Augusto Barros Areco, foi morto a tiros na manhã de hoje em assentamento rural de Itaquiraí. O suspeito pelo crime conseguiu fugir e ainda não foi encontrado pela polícia.

Tio da vítima disse à PM que o crime aconteceu por volta das 7h no Assentamento Indaiá.

Ele ouviu dois disparos e quando saiu para ver o que tinha acontecido encontrou o sobrinho caído no chão. O agressor não estava mais no local.

O rapaz chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha ferimentos na axila e pescoço.

A polícia ainda não tem informações sobre o criminoso ou motivação do crime. As informações são do Naviraí na Net.