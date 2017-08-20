Jovem é assassinado com ao menos dois tiros em assentamento rural

Suspeito fugiu
Leonardo Areco, de 19 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu
Jovem de 19 anos, identificado como Leonardo Augusto Barros Areco, foi morto a tiros na manhã de hoje em assentamento rural de Itaquiraí. O suspeito pelo crime conseguiu fugir e ainda não foi encontrado pela polícia.
Tio da vítima disse à PM que o crime aconteceu por volta das 7h no Assentamento Indaiá.
Ele ouviu dois disparos e quando saiu para ver o que tinha acontecido encontrou o sobrinho caído no chão. O agressor não estava mais no local.
O rapaz chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha ferimentos na axila e pescoço.
A polícia ainda não tem informações sobre o criminoso ou motivação do crime. As informações são do Naviraí na Net.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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