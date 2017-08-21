Cão Urso tem sucesso em mais uma operação e descobre maconha em ônibus

A equipe Canil/Rotai do 7º Batalhão PM em Aquidauana, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, realizou uma operação no Posto de Fiscalização da PMA (BR-262), na sexta-feira (18), por volta das 18h.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do 7º BPM, o objetivo da operação foi combate ao tráfico e transporte de drogas entre as cidades de Mato Grosso do Sul.

Um ônibus vindo da linha Corumbá/Campo Grande recebeu a ordem de parada da PRF para a fiscalização. Durante a vistoria das bagagens, o cão Urso da Equipe Canil/Rotai, o mesmo que nos últimos dias conseguiu sucesso em diversas ocorrências, encontrando drogas escondidas, apontou para uma chamada “tralha de arreio”, indicando a presença de algo estranho.

Entre o material estava escondida uma porção de maconha. O proprietário da bagagem, um jovem de 19 anos de idade, foi identificado e preso, sendo encaminhado junto com a droga apreendida à Delegacia de Polícia local.