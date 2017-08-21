Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:09

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Cão Urso tem sucesso em mais uma operação e descobre maconha em ônibus

Operação conjunta entre o 7º BPM, PMA e PRF foi realizada na BR-262

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 10:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe Canil/Rotai do 7º Batalhão PM em Aquidauana, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, realizou uma operação no Posto de Fiscalização da PMA (BR-262), na sexta-feira (18), por volta das 18h.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do 7º BPM, o objetivo da operação foi combate ao tráfico e transporte de drogas entre as cidades de Mato Grosso do Sul. 

Um ônibus vindo da linha Corumbá/Campo Grande  recebeu a ordem de parada da PRF para a fiscalização. Durante a vistoria das bagagens, o cão Urso da Equipe Canil/Rotai, o mesmo que nos últimos dias conseguiu sucesso em diversas ocorrências, encontrando drogas escondidas, apontou para uma chamada “tralha de arreio”, indicando a presença de algo estranho. 

Entre o material estava escondida uma porção de maconha. O proprietário da bagagem, um jovem de 19 anos de idade, foi identificado e preso, sendo encaminhado junto com a droga apreendida à Delegacia de Polícia local.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo