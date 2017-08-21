Dono de chácara é multado por desmatamento em córrego de Terenos

Durante fiscalização ambiental em propriedades rurais do município de Terenos, ontem, a Polícia Militar Ambiental constatou em uma fazenda, localizada a 20 quilômetros da cidade, o desmatamento ilegal de matas ciliares (Área de Preservação Permanente - APP) do córrego Ceroula, que corta a propriedade.

O pecuarista derrubou uma área de menos de 1 hectare de matas ciliares do curso d’água Ceroula sem autorização ambiental. O infrator de 62 anos, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5 mil. O autuado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (Prada).