Homem é preso tentando embarcar com maconha em aeroporto do MS

Hoje (21), por volta das 9 horas, no Aeroporto Francisco Matos Pereira, em Dourados, policiais federais prenderam em flagrante um homem 33 anos que tentava embarcar com 16 quilos de maconha. A droga estava escondida no fundo falso de uma mala.



O homem disse que reside em Guarapari (ES), onde foi contratado por pessoa desconhecida para levar o entorpecente de Dourados até o Recife (PE). Pelo serviço receberia 2 mil reais. Há poucos dias, duas jovens foram presas pela PF, tentando embarcar do aeroporto com 32 quilos de maconha com destino à Recife.



Segundo o Delegado Chefe da Polícia Federal em Dourados, as últimas apreensões de arma de grosso calibre e drogas no aeroporto são resultados da intensificação planejada da fiscalização no local, com utilização de técnicas de inteligência policial e auxílio de cães farejadores. O preso foi conduzido à Delegacia da PF e ficará à disposição da Justiça, podendo ser condenado a pena de 5 a 15 anos de reclusão.