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Policial

Jovem de 18 anos é esfaqueado na vila Pinheiro

Rapaz chegou a ser perseguido por quatro suspeitos e foi atingido no abdômen; vítima estaria comento roubos e furtos no bairro

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 07:29

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Um jovem de 18 anos foi esfaqueado na noite de sábado (19) na vila Pinheiro, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido na barriga depois ter sido perseguido por quatro pessoas. Os suspeitos seriam conhecidos como Romarinho, Pajé, Cristiano e Day. Segundo o registro policial, a vítima tentou se esconder em um terreno baldio, mas foi perseguido e ferido. 

O rapaz foi socorrido e levado até o PS local por uma equipe do Bombeiro Militar para atendimento médico, ficando em observação. Por meio de uma denúncia anônima, a equipe da Rotai foi informada de que o suspeito Romarinho estaria escondido na aldeia “Tico Lipú”. O suspeito foi encontrado e disse à polícia que o jovem foi atacado por ciúmes e porque estaria cometendo roubos e furtos no bairro. 

Romarinho disse ainda à polícia que teria jogado a faca em um terreno baldio, mas a arma não foi encontrada no local indicado por ele. O suspeito foi preso e a equipe médica informou à polícia que a vítima teve de passar por cirurgia. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada. 

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