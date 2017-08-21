Valor da conta em pizzaria vira caso de polícia em Anastácio

Policial
Cliente comeu e bebeu e disse que não tinha R$ 73 para acertar o que ficou devendo
O valor da conta em uma pizzaria em Anastácio acabou virando caso de polícia na noite de sábado (20). De acordo com o boletim de ocorrência, o cliente disse que não tinha dinheiro para pagar. O valor total da conta era de R$ 73, em uma pizzaria na rua 27 de Julho, na vila Humbelina.
Ainda o registro policial, o autor da denúncia informou que o rapaz de 24 anos consumiu duas pizzas e cinco garrafas de cerveja. Após a chegada da polícia, ele confirmou que não tinha dinheiro para acertar a conta.
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