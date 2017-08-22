Cliente de banco é vítima de estelionato em Aquidauana

Policial
Depois de ficar sem acesso a conta bancária por quase 10 dias, rapaz de 37 anos descobriu empréstimo de quase R$ 4 mil
Um morador de Aquidauana de 37 anos registrou boletim de ocorrência depois perceber transações não autorizadas por ele em sua conta bancária. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na manhã desta segunda-feira (21), um empréstimo da linha BB Salário no valor de R$ 3.823 foi feito. Ele é cliente do Banco do Brasil.
O correntista do banco contou aos policiais que desde o dia 10 de agosto não conseguia ter acesso às informações da própria conta. O rapaz só conseguiu tirar um extrato no sábado (19) e descobriu as movimentações. Ele só teve acesso a conta por meio de um caixa do Banco 24 horas, segundo o boletim de ocorrência.
Parte do valor contratado pela linha de crédito da instituição financeira foi usada para o para pagamento de IPVA – R$ 2.857,05. Além disso, foi feita uma transferência on-line no valor de R$ 800 para a conta de uma pessoa chamada Juliana Saad, e mais uma transferência estava agendada, desta vez, de R$ 700. O caso foi registrado como estelionato.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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