Cliente de banco é vítima de estelionato em Aquidauana

Um morador de Aquidauana de 37 anos registrou boletim de ocorrência depois perceber transações não autorizadas por ele em sua conta bancária. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na manhã desta segunda-feira (21), um empréstimo da linha BB Salário no valor de R$ 3.823 foi feito. Ele é cliente do Banco do Brasil.

O correntista do banco contou aos policiais que desde o dia 10 de agosto não conseguia ter acesso às informações da própria conta. O rapaz só conseguiu tirar um extrato no sábado (19) e descobriu as movimentações. Ele só teve acesso a conta por meio de um caixa do Banco 24 horas, segundo o boletim de ocorrência.

Parte do valor contratado pela linha de crédito da instituição financeira foi usada para o para pagamento de IPVA – R$ 2.857,05. Além disso, foi feita uma transferência on-line no valor de R$ 800 para a conta de uma pessoa chamada Juliana Saad, e mais uma transferência estava agendada, desta vez, de R$ 700. O caso foi registrado como estelionato.