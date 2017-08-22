Dois presos por contrabando de cigarros no Bairro Nova Aquidauana

Dois homens de 31 anos foram presos por contrabando na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Depois de denúncia anônima, os homens foram flagrados com 76 pacotes de cigarro e mais 30 isqueiros. De acordo com o boletim de ocorrência, a carga contrabandeada foi encontrada no veículo utilizado pelos dois, uma caminhonete Toyota Hilux.

Ainda segundo o registro policial, a denúncia anônima informou a polícia de que os dois estariam fazendo a entrega de drogas. A Toyota Hilux foi localizada durante as rondas da Equipe Getam, pela rua Timóteo Proença, mas sem entorpecentes.

Durante as buscas no interior do veículo, foram encontrados 26 pacotes de cigarro da marca Palermo, 50 pacotes de cigarro da marca Fox e 30 unidades de isqueiros de marca Danni. Segundo os presos em flagrante, a carga contrabandeada foi comprada de uma pessoa em Ponta Porã (MS) e seria vendida no comércio varejista de Aquidauana.