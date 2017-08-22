Homem é preso com 1,6 t de maconha ao encontrar viatura da PRF quando saía de estrada vicinal

Um homem de 37 anos foi preso no domingo (20) ao ser flagrado com 1.622 quilos de maconha. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faziam rondas na BR-267, entre Guia Lopes da Laguna e Maracaju, região sul de Mato Grosso do Sul, e suspeitaram ao ver o motorista saindo de uma estrada vicinal.

Segundo a PRF, a caminhonete estava com placas de Camapuã, município ao norte de Mato Grosso do Sul, mas tinha registro de roubo em Nova Serrana (MG) e estava com sinais identificadores alterados.

Os policiais deram ordem de parada que foi obedecida. Ao se aproximarem, viram no interior do veículo os tabletes de maconha que também ocupavam a carroceria. Além do entorpecente, a PRF encontrou um rádio transmissor ilegal.

O homem disse que foi contratado em Campo Grande para pegar um veículo em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com o Paraguai, e voltar para a capital onde receberia pelo serviço.

O suspeito, caminhonete e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Maracaju.