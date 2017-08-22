Três adultos e dois adolescentes são presos por tráfico de drogas

Três rapazes foram presos e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (21), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O ponto de venda de entorpecentes funcionava a 50 metros da Escola Estadual Marly Russo, conforme as informações do boletim de ocorrência. A residência vinha sendo monitorada há meses pela Agência Local de Inteligência (ALI). O primeiro a ser abordado pela Equipe Rotai, da Polícia Militar, foi um adolescente de 17 anos. Na casa dele foram encontrados pouco mais de 11 kg de maconha.

O jovem estava em frente à escola, com a mãe. O adolescente disse à polícia que o entorpecente teria sido entregue a ele por uma pessoa conhecida como “tibiba”, de nome Erasmo. Segundo o boletim de ocorrência, os 12 tabletes de maconha estariam escondidos no guarda-roupa e em uma cama-box.

Ainda durante a abordagem, nas imediações do colégio, o adolescente recebeu uma ligação. Ao telefone, um dos adultos presos, de 18 anos, encomendou um tablete de maconha. Com ele, mais um comparsa do grupo foi preso, também de 18 anos. A moto em que os dois estavam quando foram localizados foi levada para o pátio do Detran de Aquidauana.

A quantia de droga encomendada durante a ligação, 1 tablete, segundo as informações repassadas ao garoto, devia ser entregue a esposa de um homem chamado “Mineiro”, já que ele estaria preso e seria o dono da maconha. Já na casa, um comprador apareceu. O rapaz de 23 anos, morador de Campo Grande, chamou pelo adolescente e disse que queria uma porção de R$ 5.



O boletim de ocorrência não traz os detalhes sobre a apreensão de um segundo adolescente, também de 17 anos, listado entre os detidos na ocorrência. Sobre a droga ter sido entregue por alguém chamado “Tibiba”, o adolescente apreendido em frente à escola Marly Russo teria dito à polícia que recebeu a carga há mais ou menos um mês.

Coincidências

O apelido e o nome citados pelo adolescente lembram um envolvido em outro caso no bairro Nova Aquidauana. José Erasmo Campos de Silva, 37 anos, também conhecido como “Tio Biba”, insiste na versão de que foi baleado por um policial militar no atentado ocorrido na noite de 24 de julho.

Segundo a Polícia Civil, Erasmo alega que consegue reconhecer o atirador, por isso, foi solicitado ao comando da PM fotos de todos os integrantes da equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai). Tio Biba diz que foi alvo de retaliação após uma abordagem. Porém, a polícia não descarta outras possibilidades, como acerto de contas do tráfico.