Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:11

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Homem de 38 anos é preso por tráfico de drogas e cita “Erasmo” à polícia

Nome coincide com vítima de atentado ocorrido no mês passado no bairro Nova Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 23/08/2017 às 08:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (23), em Aquidauana. O veículo, um Renault Kangoo branco – onde os oito tabletes de maconha foram encontrados –, estava sendo monitorado pela Agência Local de Inteligência (ALI). A informação era a de que um carregamento de droga estava sendo trazido de Campo Grande. Nesta semana, este é o segundo caso com informações coincidentes com o atentado ocorrido no dia 24 de julho no bairro Nova Aquidauana. O nome “Erasmo” foi citado pelo rapaz preso ontem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro – o Renault Kangoo – foi abordado na rua Sete de Setembro, na região do bairro Guanandy e vila Ycaraí, com o apoio das equipes Rotai e Getam, da Polícia Militar. Os oito tabletes de maconha estavam escondidos em uma mochila que estava debaixo do banco do passageiro. 

O condutor do veículo disse aos policiais que encontrou o pacote na estrada. O homem de 38 anos é morador da vila Sobrinho, em Campo Grande – bairro da região oeste da capital. Ele contou aos policiais que veio até o município para fazer um orçamento de serviços elétricos que seriam realizados em uma chácara no distrito de Camisão. Segundo o rapaz, ele teria sido chamado por uma pessoa de nome “Erasmo”. 

Depois que o carro foi levado para a Delegacia de Polícia, a equipe do Canil da Rotai foi acionada para verificar a possibilidade de haver mais droga escondida em outras partes do veículo, mas o cão farejador Urso não indicou a presença de mais nada. Um homem de 28 anos também consta no boletim de ocorrência, como preso em flagrante, mas não há detalhes sobre a participação dele. 

Mais coincidências

Conforme noticiado, José Erasmo Campos de Silva, 37 anos, também conhecido como Tio Biba, insiste na versão de que foi baleado por um policial militar no atentado ocorrido na noite de 24 de julho, em Aquidauana. Segundo a Polícia Civil, a vítima alega que consegue reconhecer o atirador, por isso, foi solicitado ao comando da PM fotos de todos os integrantes da equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai). 

Tio Biba diz que foi alvo de retaliação após uma abordagem. Porém, a polícia não descarta outras possibilidades, como acerto de contas do tráfico. Na segunda-feira (17), um adolescente de 17 anos disse à polícia que teria recebido maconha de uma pessoa conhecida como “Tibiba”, de nome Erasmo. O garoto foi flagrado vendendo droga próximo à Escola Estadual Marly Russo, no bairro Nova Aquidauana.  Mais um adolescente e outras três pessoas foram detidas neste caso. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo