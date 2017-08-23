Homem de 38 anos é preso por tráfico de drogas e cita “Erasmo” à polícia

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (23), em Aquidauana. O veículo, um Renault Kangoo branco – onde os oito tabletes de maconha foram encontrados –, estava sendo monitorado pela Agência Local de Inteligência (ALI). A informação era a de que um carregamento de droga estava sendo trazido de Campo Grande. Nesta semana, este é o segundo caso com informações coincidentes com o atentado ocorrido no dia 24 de julho no bairro Nova Aquidauana. O nome “Erasmo” foi citado pelo rapaz preso ontem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro – o Renault Kangoo – foi abordado na rua Sete de Setembro, na região do bairro Guanandy e vila Ycaraí, com o apoio das equipes Rotai e Getam, da Polícia Militar. Os oito tabletes de maconha estavam escondidos em uma mochila que estava debaixo do banco do passageiro.

O condutor do veículo disse aos policiais que encontrou o pacote na estrada. O homem de 38 anos é morador da vila Sobrinho, em Campo Grande – bairro da região oeste da capital. Ele contou aos policiais que veio até o município para fazer um orçamento de serviços elétricos que seriam realizados em uma chácara no distrito de Camisão. Segundo o rapaz, ele teria sido chamado por uma pessoa de nome “Erasmo”.

Depois que o carro foi levado para a Delegacia de Polícia, a equipe do Canil da Rotai foi acionada para verificar a possibilidade de haver mais droga escondida em outras partes do veículo, mas o cão farejador Urso não indicou a presença de mais nada. Um homem de 28 anos também consta no boletim de ocorrência, como preso em flagrante, mas não há detalhes sobre a participação dele.

Mais coincidências

Conforme noticiado, José Erasmo Campos de Silva, 37 anos, também conhecido como Tio Biba, insiste na versão de que foi baleado por um policial militar no atentado ocorrido na noite de 24 de julho, em Aquidauana. Segundo a Polícia Civil, a vítima alega que consegue reconhecer o atirador, por isso, foi solicitado ao comando da PM fotos de todos os integrantes da equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai).

Tio Biba diz que foi alvo de retaliação após uma abordagem. Porém, a polícia não descarta outras possibilidades, como acerto de contas do tráfico. Na segunda-feira (17), um adolescente de 17 anos disse à polícia que teria recebido maconha de uma pessoa conhecida como “Tibiba”, de nome Erasmo. O garoto foi flagrado vendendo droga próximo à Escola Estadual Marly Russo, no bairro Nova Aquidauana. Mais um adolescente e outras três pessoas foram detidas neste caso.