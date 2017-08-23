Polícia apreende carga de relógios e óculos avaliada em mais de R$ 30 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje (23), um carregamento de óculos e relógio que estava seguindo sentido Presidente Prudente (SP). A ocorrência foi em Dourados, na BR-163. Os policiais faziam ronda quando observaram dois veículos suspeitos, trafegando em velocidade excessiva para o local.



Foi dada ordem de parada a um Ford Fiesta com placa de Jaú (SP) conduzido por um homem de 22 anos. No veículo foram encontradas várias caixas, cinco delas com óculos com valor médio de R$300 a caixa e quatro caixas com relógios com valor médio de R$500 a caixa.



O condutor informou que foi contratado por um homem para pegar a carga em Ponta Porã e a levá-la a Presidente Prudente (SP). No destino, receberia o pagamento pelo transporte. O veículo e a carga serão encaminhados à Receita Federal em Dourados.