Polícia apreende carga de relógios e óculos avaliada em mais de R$ 30 mil

Descaminho
Material foi encaminhado à Receita Federal
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje (23), um carregamento de óculos e relógio que estava seguindo sentido Presidente Prudente (SP). A ocorrência foi em Dourados, na BR-163. Os policiais faziam ronda quando observaram dois veículos suspeitos, trafegando em velocidade excessiva para o local.
Foi dada ordem de parada a um Ford Fiesta com placa de Jaú (SP) conduzido por um homem de 22 anos. No veículo foram encontradas várias caixas, cinco delas com óculos com valor médio de R$300 a caixa e quatro caixas com relógios com valor médio de R$500 a caixa.
O condutor informou que foi contratado por um homem para pegar a carga em Ponta Porã e a levá-la a Presidente Prudente (SP). No destino, receberia o pagamento pelo transporte. O veículo e a carga serão encaminhados à Receita Federal em Dourados.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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