Polícia Federal de três lagoas apreende R$ 23.000 em moeda falsa

A Polícia Federal de Três Lagoas (MS) apreendeu R$ 23.000 em cédulas supostamente falsificadas, nesta terça-feira (22). Além do dinheiro, foram encontrados bens que provavelmente foram adquiridos com outras notas falsas.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a Polícia Federal chegou até o endereço após investigar M.A.C., preso em flagrante pela Polícia Militar na sexta-feira (18) por introdução no comércio de cédulas aparentemente falsas. Na ocasião, M.A.C. adquiriu produtos com as notas supostamente falsas (aproximadamente R$2.000) de um comerciante na cidade, porém o lojista identificou a adulteração e acionou a PM, que levou a ocorrência até a Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas.

Após o fato, a Polícia Federal apurou o possível local de armazenagem das notas falsas, logrando êxito em encontrar o montante de R$ 23.000. A PF representou pela prisão preventiva ao juízo competente, e M.A.C. pode pegar de 3 a 12 anos de prisão. A Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas continuará monitorando casos de fabricação, distribuição, introdução e venda de moedas falsas na cidade.