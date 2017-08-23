Residência de idoso é arrombada no São Francisco

A casa de um idoso de 60 anos foi arrombada na tarde desta terça-feira (22), no bairro São Francisco, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, a janela da cozinha foi usada para invadir a residência.

O morador contou a polícia que diversos objetos foram levados de dentro da residência, entre eles uma TV da marca LG, de 32 polegadas, um botijão, um netbook, uma panela elétrica, aparelho de DVD, uma mala com peças de roupa, ferro de passar e um par de botinas.

Ainda de acordo com o idoso, os ladrões usaram a porta da frente para deixar a residência, que também foi danificada durante a ação dos bandidos. O caso foi registrado como furto qualificado.