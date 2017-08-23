Suspeito guardava fuzil do exército americano em Corumbá

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), em conjunto com as Delegacias de Atendimento à Mulher (DAM) e de Atendimento a Infância, Juventude e Idoso (Daiji) de Corumbá, apreenderam fuzil de uso exclusivo do exército americano em uma residência, localizada no bairro Guatos, parte alta de Corumbá.

Diante das informações relatadas por meio de denúncia, policiais civis se deslocaram até o local e ao chegarem na residência informada, onde presenciaram um indivíduo fugindo pelos fundos do imóvel. Os investigadores entraram na residência no intuito de identificar outros possíveis comparsas e, em busca minuciosa, encontraram sob o colchão da cama de um dos cômodos, um fuzil calibre.30, semiautomático, além de 47 munições do mesmo calibre e dois carregadores.



Foi possível localizar ainda documentos pessoais que foram deixados durante a fuga das pessoas presente no imóvel. Através da veracidade da informação, a polícia civil realizou a apreensão do armamento, e irá prosseguir nas investigações visando prender os responsáveis.