Atropelamento de búfalo vira caso de polícia em Bonito

O atropelamento de um búfalo na zona rural de Bonito (MS) nesta quarta-feira (23) virou caso de polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o animal de grande porte foi atropelado pelo motorista de uma caminhonete F-1000. Com a batida, a parte dianteira do veículo foi danificada, causando avarias no para-choque, farol e grade.

O condutor da F-1000 disse aos policiais que foi até a propriedade rural do responsável pelo animal e comunicou o acidente. Conforme o registro policial, o dono do búfalo disse que pagaria apenas por parte do conserto e que o motorista devia pagar pelo prejuízo que ele teve ao perder o animal.

Como o dono do carro decidiu representar contra o proprietário rural, uma audiência no Fórum foi marcada para o dia 18 de setembro.