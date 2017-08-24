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Deletran realiza quarta prisão em flagrante por uso de documentos falsos

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 11:13

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A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran) realizou a quarta prisão em flagrante por uso de documentos falsos na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). A prisão mais recente ocorreu na quarta-feira (21).

O autor compareceu ao órgão para retirar um veículo apreendido, momento em que o servidor do setor de liberação de veículos apreendidos do Detran-MS verificou os dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada e constatou a falsificação.

A CNH apresentada continha a foto e os dados do autor, mas o espelho pertencia a outro condutor, que havia registrado extravio no dia 19 de fevereiro de 2016 pela Delegacia Virtual (DEVIR-MS).

Após confirmada a inconsistência dos dados, o servidor encaminhou o usuário à Deletran, local onde foi realizada a prisão em flagrante. Agora, o autor responderá pelo crime de uso de documentos falsos, que possui pena de dois a seis anos de reclusão.

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