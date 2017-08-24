Fazendeiro é multado em R$ 34 mil por incêndio em propriedade em Nioaque

Policiais Militares Ambientais de Jardim (MS) localizaram na última terça-feira (22), em propriedade rural em Nioaque (MS), incêndio em área de preservação permanente (APP) e em área agropastoril.

O fazendeiro, de 37 anos, realizou um incêndio para renovação de pastagem em sua propriedade rural e perdeu o controle do fogo, que atingiu as matas ciliares de um curso d’água que corta a fazenda.

A atividade era realizada sem autorização ambiental e foi interditada.

O fazendeiro foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 34 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que tem pena de um a três anos de detenção.