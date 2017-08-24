PMA autua empresa agrícola em R$ 5 mil por constatar voçorocas em fazenda

Durante trabalhos nas propriedades rurais do município de Iguatemi, Policiais Militares Ambientais de Naviraí fiscalizaram ontem (23) uma fazenda e constataram a degradação ambiental devido a existência de erosões. Eram três voçorocas próximas e profundas dentro de uma plantação de cana-de-açúcar.

De acordo com as informações da PMA, os processos erosivos surgiram devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo, que são obrigatórias pela legislação nas intervenções feitas para a produção em propriedades rurais.

A empresa agrícola, com domicílio jurídico em Iguatemi, foi autuada administrativamente e multada em R$ 5.000. Os responsáveis pela empresa também poderão responder por crime ambiental, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

A PMA determinou a interdição da área, para proteção e recuperação, com proibição de atividades agrícolas. A empresa infratora também foi notificada a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.