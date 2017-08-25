Jovem de 20 anos tenta fazer entrega de maconha para tentar “salvar” outros presos

Policial
Rapaz tinha sido solto na quarta-feira e voltou a ser preso ontem tentando entregar droga em delegacia
Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (24), tentando fazer a entrega de maconha para os presos da Delegacia de Polícia de Aquiduana. De acordo com o boletim de ocorrência, o entorpecente estava escondido em meio a erva de tereré.
O jovem teria dito aos policiais que teve o alvará de soltura expedido no dia anterior que estava fazendo a entrega para “salvar” os outros presos.
Segundo o depoimento do rapaz, ele sabia que os demais detentos “estavam na pedra”, por isso resolveu tentar fazer a entrega da maconha. O flagrante foi realizado por volta das 14h40 de ontem e o rapaz voltou a ser preso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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