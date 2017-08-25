Jovem de 20 anos tenta fazer entrega de maconha para tentar “salvar” outros presos

Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (24), tentando fazer a entrega de maconha para os presos da Delegacia de Polícia de Aquiduana. De acordo com o boletim de ocorrência, o entorpecente estava escondido em meio a erva de tereré.

O jovem teria dito aos policiais que teve o alvará de soltura expedido no dia anterior que estava fazendo a entrega para “salvar” os outros presos.

Segundo o depoimento do rapaz, ele sabia que os demais detentos “estavam na pedra”, por isso resolveu tentar fazer a entrega da maconha. O flagrante foi realizado por volta das 14h40 de ontem e o rapaz voltou a ser preso.