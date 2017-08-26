PM prende em flagrante dupla que arrombava carro no Bairro Alto

Tentaram fugir
Autores conseguiram entortar porta do veículo
Mário Ferreira da Silva Júnior, 25 anos, e Maike Roberto Pereira de Oliveira, 22, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana, ao serem flagradados arrombando a porta dianteira de um veículo Peugeot que estava estacionado na Rua Coronel Antônio Trindade, no Bairro Alto.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante rondas pelas imediações da Avenida Doutor Sabino, os PMs viram a dupla cometendo o delito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os rapazes tentaram fugir, mas acabaram detidos. Os dois conseguiram entortar a porta do carro no ato.
Com Mário os policiais encontraram um cabo USB,óculos de sol e perto dele uma carteira contendo documentos pessoais, um pen drive e um talão de boleto bancário em nome da vítima. Após o flagrante, a vítima foi acionada e reconheceu que seus pertences haviam sido tirados do veículo. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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