PM prende em flagrante dupla que arrombava carro no Bairro Alto

Mário Ferreira da Silva Júnior, 25 anos, e Maike Roberto Pereira de Oliveira, 22, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana, ao serem flagradados arrombando a porta dianteira de um veículo Peugeot que estava estacionado na Rua Coronel Antônio Trindade, no Bairro Alto.



De acordo com o boletim de ocorrência, durante rondas pelas imediações da Avenida Doutor Sabino, os PMs viram a dupla cometendo o delito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os rapazes tentaram fugir, mas acabaram detidos. Os dois conseguiram entortar a porta do carro no ato.



Com Mário os policiais encontraram um cabo USB,óculos de sol e perto dele uma carteira contendo documentos pessoais, um pen drive e um talão de boleto bancário em nome da vítima. Após o flagrante, a vítima foi acionada e reconheceu que seus pertences haviam sido tirados do veículo. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.