Durante confusão, homem é morto com facada no pescoço e suspeito foge

Homicídio
Vítima não resistiu ao ferimento causado pelo golpe
Tereziano Rodrigues da Silva, de 31 anos, foi morto com golpe de faca no pescoço durante discussão em bar nessa manhã, na rodovia MS-446, em Miranda. Autor, após o crime, conseguiu fugir do local.
Consta em boletim de ocorrência, que vítima estava no bar com a esposa, quando se desentendeu com outro homem. Durante a discussão, homem pegou faca e desferiu golpe no pescoço da vítima, que não resistiu o ferimento.
A polícia foi acionada e o suspeito ainda não foi encontrado. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Miranda e será investigado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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