Durante confusão, homem é morto com facada no pescoço e suspeito foge

Tereziano Rodrigues da Silva, de 31 anos, foi morto com golpe de faca no pescoço durante discussão em bar nessa manhã, na rodovia MS-446, em Miranda. Autor, após o crime, conseguiu fugir do local.

Consta em boletim de ocorrência, que vítima estava no bar com a esposa, quando se desentendeu com outro homem. Durante a discussão, homem pegou faca e desferiu golpe no pescoço da vítima, que não resistiu o ferimento.

A polícia foi acionada e o suspeito ainda não foi encontrado. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Miranda e será investigado.