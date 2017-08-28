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Bandidos armados rendem frentistas e levam R$ 1,8 mil de posto

Assalto ocorreu em Corumbá na noite deste domingo

Flavio Brito

Publicado em 28/08/2017 às 13:13

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Um posto de combustíveis localizado na rua Albuquerque, em Corumbá (MS), foi assaltado na noite de domingo (27). As vítimas foram surpreendidas por volta das 19h40, por indivíduos com capacete que chegaram ao local em um veículo Siena prata, com placa adulterada, e em pouco mais de 23 segundos exigiram o dinheiro que estava com os funcionários, de acordo com informações do Diário Online.

De acordo com informações da gerência do posto, o veículo teria vindo pela rua Albuquerque seguindo em direção ao centro da cidade e após passar pelo estabelecimento, contornou e parou na pista em frente às bombas de combustíveis. Dois desceram e com a arma em punho levaram aproximadamente R$ 1.800,00 dos quatro frentistas que trabalhavam no turno.

O prejuízo só não foi maior porque o posto adota dinâmica de trabalho para que os funcionários fiquem apenas com pequenas quantias utilizadas para troco durante o expediente, conforme a reportagem do veículo de Corumbá.

A Polícia Militar de Corumbá e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local. A PM informou que o carro usado no roubo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (28) e encaminhado para a delegacia. Não há ainda informações sobre os autores do assalto.

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