Detento é encontrado morto em cela do presídio semiaberto

Policial
Sete presos fugiram do estabelecimento penal após o crime, de acordo com a polícia.
Um detento de 29 anos foi encontrado morto, na tarde deste domingo (27), dentro de uma cela do presídio semiaberto de Dourados (MS). Segundo a polícia, o corpo de Sandro Silva Gomes estava no banheiro, amarrado pelos pés e mãos e com tecidos no pescoço.
O crime aconteceu por volta das 14h (de MS). Conforme o boletim de ocorrência, o rosto da vítima estava muito machucado. A perícia apontou que a possível causa da morte foi asfixia mecânica por uma corda feita de tecidos.
No momento em que ocorreu o crime, todas as celas estavam abertas devido ao horário de visitas e qualquer preso ou visitante tinha acesso nesse período.
Ainda de acordo com o registro policial, setes detentos fugiram da unidade após o crime. O corpo de Gomes foi encaminhado à unidade regional do Instituto de Medicina Legal.
O caso foi registrado como “homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso”.
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