Detento é encontrado morto em cela do presídio semiaberto

Um detento de 29 anos foi encontrado morto, na tarde deste domingo (27), dentro de uma cela do presídio semiaberto de Dourados (MS). Segundo a polícia, o corpo de Sandro Silva Gomes estava no banheiro, amarrado pelos pés e mãos e com tecidos no pescoço.

O crime aconteceu por volta das 14h (de MS). Conforme o boletim de ocorrência, o rosto da vítima estava muito machucado. A perícia apontou que a possível causa da morte foi asfixia mecânica por uma corda feita de tecidos.

No momento em que ocorreu o crime, todas as celas estavam abertas devido ao horário de visitas e qualquer preso ou visitante tinha acesso nesse período.

Ainda de acordo com o registro policial, setes detentos fugiram da unidade após o crime. O corpo de Gomes foi encaminhado à unidade regional do Instituto de Medicina Legal.

O caso foi registrado como “homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso”.