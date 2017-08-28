Escola Marly Russo é invadida e ladrões comem bolacha e tomam refrigerante

Policial
Janelas do depósito de merenda, da rádio e da biblioteca foram danificadas pelos invasores
A Escola Estadual Professora Marly Russo, em Aquidauana, foi invadida durante o fim de semana. Os ladrões comeram bolachas e tomaram refrigerante. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã desta segunda-feira (28), a janela do depósito da merenda foi arrombada.
Os ladrões ainda tentaram retirar objetos que estavam nas salas da rádio e da biblioteca. De acordo com a o registro policial, os violões usados para aulas de música só não foram levados porque eram grandes para passar pela janela, mas as cordas foram danificadas. De acordo com a polícia, pelas características, os furtos podem ter sido feitos por adolescentes.
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